Busfahrer zeigt einem Autofahrer in Diedorf den Mittelfinger

In Diedorf geraten ein Autofahrer und ein Busfahrer aneinander. Der vorausfahrende Autofahrer hatte zuvor am Ortseingang stark abgebremst.

Am Dienstag sind in Diedorf ein Autofahrer und ein Busfahrer aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, war der 49-jährige Autofahrer auf der B300 von Gessertshausen in Richtung Augsburg unterwegs. Am Ortseingang von Diedorf bremste der Autofahrer gegen 16.15 Uhr stark ab, weil ihm zwei größere Fahrzeuge entgegenkamen und er Angst hatte, mit diesen zu kollidieren. Ein hinter ihm fahrender Linienbus musste dadurch ebenfalls stark abbremsen.

Der Busfahrer ärgerte sich darüber offenbar und betätigte die Lichthupe. An der Einmündung zur Ulmer Landstraße kamen die beiden Fahrzeuge dann nebeneinander zum Stehen. Nach Angaben der Polizei öffnete der Busfahrer seine Tür und zeigte dem 49-Jährigen den Mittelfinger. (jly)

