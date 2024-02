Cellist Maximilian Hornung gastiert im Eukitea

Er gehört zu den international sehr gefragten jungen Cellisten: Maximilian Hornung wuchs in Dinkelscherben auf. Nun kommt er ins Diedorfer Theaterhaus Eukitea.

Kürzlich haben Sie mit den Helsinki-Philharmonikern in großem Rahmen gespielt. Nun kommen Sie für einen Duoabend in einen Saal der knapp hundert Menschen fasst. Ist Ihnen das nicht zu klein?



Maximilian Hornung: Ich trete sehr gerne auch in kleineren Veranstaltungsräumen auf. Außerdem gebe ich auch sehr gerne Konzerte in meiner Heimat. Der äußere Rahmen und die Größe des Saals ist dabei nicht entscheidend. Wir spielen für die Menschen, die gekommen sind.

Mögen sie die, im Vergleich zu großen Sälen, unmittelbare Nähe zum Publikum?



Maximilian Hornung: Der kleine Rahmen mit Klavier kann sehr intensiv und sehr direkt sein. Man spürt die Leute bis zur letzten Reihe. Mit großen Orchester ergibt sich diese intensive Spannung auf eine andere Art.

Was bevorzugen Sie, Kammermusik oder große Orchesterliteratur?



Maximilian Hornung: Wenn ich wählen könnte, beides. Ich werde immer die Abwechslung suchen. Der Januar war jetzt sehr voll mit Auftrittsterminen. Am Anfang stand Amerika, dann Lugano, Zürich, zur Mozartwoche in Salzburg spiele ich mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Pianistin Lauma Skride Klaviertrios von Wolfgang Amadeus Mozart.

Mit Anne-Sophie Mutter ist in den vergangenen Jahren eine künstlerische Freundschaft entstanden, nicht wahr? Ich denke da unter anderem auch an eine CD-Einspielung des „Forellenquintetts“ von Franz Schubert, bei welcher auch Daniil Trifonov, Hwayoon Lee und Roman Patkalo dabei sind.



Maximilian Hornung: Anne-Sophie Mutter und ich spielen sehr gerne zusammen. Daher ergeben sich auch immer wieder gemeinsame Auftritte.

Seit ein paar Jahren dirigieren sie bei Konzerten auch ein Orchester. Führt künftig für Sie der Weg zum Kapellmeister?



Maximilian Hornung: Ich studiere seit ein paar Jahren Dirigieren. Es ist sehr erfrischend, die Musik von der Partiturseite aus kennenzulernen. Doch ich spiele viel zu gerne Cello. Wenn ich drei- bis fünfmal im Jahr kurze Dirigierprojekte fortführen kann, wäre das allerdings super. Aber ich bin und bleibe ein Cellist, der ab und zu mal ein Orchester leitet. Dabei lerne ich, und ich hole mir auch Feedback von anderen Musikern und Dirigenten. Und ich genieße diesen Reichtum, dass ich aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven heraus Musik machen kann.

Die Pianistin Hisako Kawamura tritt zusammen mit dem Cellisten Maximilian Hornung bei einem Kammerkonzert im Diedorfer Theaterhaus Eukitea auf. Foto: Marco Borggreve

Was erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Konzert am Freitag, 16. Februar, ab 20 Uhr im Diedorfer Eukitea?



Maximilian Hornung: Zusammen mit meiner stetigen Klavierpartnerin Hisako Kawamura spielen wir Meisterwerke für Cello und Klavier von Ludwig van Beethoven, Serge Prokofjew, Anton Webern und Richard Strauss.

Zur Person: Der Cellist Maximilian Hornung (* 1986 in Augsburg) wuchs in einer Musikerfamilie in Dinkelscherben auf und besuchte das Gymnasium bei St. Stephan in Augsburg, ehe er im Alter von 16 Jahren die Schule abbrach, um sich ganz der Musik zu widmen. Im Jahr 2005 gewann er den Deutschen Musikwettbewerb, im Jahr 2007 den ARD Musikwettbewerb mit dem Tecchler Trio, einem von ihm mitgegründeten Klaviertrio. Mit 23 Jahren erhielt er den Posten des ersten Solo-Cellisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Die Stelle gab er nach vier Jahren wieder auf, um sich ganz seinem solistischen und kammermusikalischen Schaffen zu widmen. 2011 erhielt er den ECHO-Klassik-Preis als Nachwuchskünstler des Jahres, 2014 den Bayerischen Kunstförderpreis und 2015 den Europäischen Nachwuchspreis. Am Freitag, 16. Februar, ist Maximilian Hornung mit der Pianistin Hisako Kawamura ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea zu Gast. Karten gibt’s im Vorverkauf per E-Mail tickets@eukitea.de oder unter der Telefonnummer 08238/964743-96 sowie online unter www.eukitea.de.