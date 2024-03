Chor Andiamo feiert 20-jähriges Bestehen mit Jubiläumskonzert

Plus Bereits seit 20 Jahren gibt es den Chor Andiamo aus Diedorf. Dieses Jubiläum wollen die Mitglieder mit einem eigenen Konzert ausgiebig feiern.

Eifrig bereiten sich die Mitglieder des Chors Andiamo aus Diedorf derzeit auf ihr Jubiläumskonzert anlässlich des 20-jährigen Bestehens vor. Mit dem Konzert soll 20 Jahre Musik, aber auch die besondere Gemeinschaft gefeiert werden.

Initiiert wurde der Chor von der damaligen Pfarrhelferin Elisabeth Wiedemann und Barbara Bullnheimer. Von Anfang an mit dabei war auch Chorleiterin Eva Schalk, die sich gerne erinnert: "Der Chor ist aus einem Kinderchor entstanden. Diedorf ist aber sehr sangesfreudig, sodass nach und nach immer mehr Leute mitmachen wollten." Schalk hatte schon immer Chöre geleitet und übernahm somit auch die Leitung des neuen Chors.