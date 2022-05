Coelhos "Der Alchimist" kommt auf die Freilichtbühne Anhausen

Plus Ein andalusischer Hirte auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wie sich das Diedorfer Ensemble Eukitea heuer auf die Spuren eines Alchimisten begibt.

Jahrelang hatte Eukitea-Ensemblechef Stephan Eckl verhandelt, bis er die Theaterrechte für Paul Coelhos Bucherfolg "Der Alchimst" bekommen hatte. Dann machte die Pandemie im Herbst 2020 häufigere Spieltermine zunichte. Nun ist die Produktion des Diedorfer Ensembles im Juli als Vorstellung auf der Freilichtbühne bei Anhausen zu sehen. Gestaltet wird der Abend nach dem weltberühmten Buch als magische Theaternacht.