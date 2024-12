CSU-Bürgerratsch zu Trumps Amtsantritt am 23. Januar in Diedorf

Der nächste Bürgerratsch der CSU in Diedorf findet am Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr, im Gasthof Traube (Molkereiweg 3, 86420 Diedorf-Anhausen) statt. Anlässlich des Amtsantritts von Donald Trump am 20. Januar 2025 spricht Michael Möhnle, Journalist, Publizist und Experte für europäisch-amerikanische Beziehungen, zum Thema „Amerikas neuer Nationalismus – Eine Herausforderung für Europa“. Veranstaltet wird der Vortragsabend in Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung. (AZ)

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsantritt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis