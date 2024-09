Das Alexandrina Simeon Quintett kommt nach Diedorf

Das Alexandrina Simeon Quintett aus Augsburg tritt am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr in der Immanuelkirche in Diedorf auf. Dort kommen Gesang und Instrumente zusammen: Piano, Klarinette, Drums und Bass begleiten Sängerin Alexandrina Simeon. Das Quintett tritt immer wieder in Städten wie Hamburg oder Varna, Heimatstadt von Simeon, auf. Auch internationale Jazz-Festivals haben das Quintett live bei sich begrüßt.

Die Sängerin ist in Bulgarien geboren, lebt jedoch seit vielen Jahren in Augsburg. Ihr musikalisches Quintett feiert in diesem Jahr ein 15-jähriges Bestehen. An Simeons Seite spielen Daniel Mark Eberhard, Stephan Holstein, Andi Bauer und Tom Steppich. Federführend ist gemeinsam mit Alexandrina Simeon der mehrfach ausgezeichnete Jazzpianist Daniel Mark Eberhard. Er trägt in großem Maße an den Arrangements der Songs bei. Ihre vielfältigen Erfahrungen aus unzähligen Bands und Projekten teilen sie beim gemeinsamen Musizieren stets aufs Neue. Offenheit für Neues und die Freude an der Musik führen zu spannenden, virtuosen Dialogen, überraschenden Momenten und einer hohen, spielerischen Energie.

Eintritt zum Musikherbst in Diedorf ist frei

Diese teilen sie mit dem Jazzklarinettisten und musikalischen Grenzgänger Stephan Holstein, der seine Karriere als Klarinettist im Alter von dreizehn Jahren in diversen Jazzclubs begann und im Jahre 1995 den Bayerischen Staatsförderpreis als Jazzklarinettist erhielt. Das rhythmische Fundament geben Bassist Andi Bauer und Drummer Tom Steppich. Andi Bauer ist Absolvent der BassSchool Munich und Berklee College of Music und sammelte zahlreiche Erfahrungen auf Tourneen durch Europa in verschiedenen Musikprojekten aus Jazz, World-Music, Funk und Pop. Tom Steppich lernte sein Handwerk an der Los Angeles Music Academy, es folgten Europatourneen sowie TV- und Radioproduktionen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht. (diba)