Das bedeutet die Sperrung der B300 für Pendler

Ab Mitte August wird der B300-Abschnitt bei Vogelsang und Lettenbach saniert. Das bedeutet weite Umwege für den Kraftverkehr.

Die B 300 rund um Diedorf ist vor allem durch Berufsverkehr sehr stark belastet. Die täglich rund 25.000 Fahrzeuge haben seit der letzten Sanierung 2012 ihre Spuren hinterlassen, so die Einschätzung des staatlichen Bauamts. Um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, ist eine Sanierung zwischen der Ulmer Landstraße und der Gewerbestraße in Diedorf erforderlich, so die Einschätzung der Fachleute. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 21. August, und dauern bis zum 9. September an. In dieser Zeit ist die B 300 in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Insgesamt umfasst die Baustrecke zwischen der Ulmer Landstraße und der Gewerbestraße in Diedorf 1,3 Kilometer. Die Sanierung wird in drei Bauabschnitte mit unterschiedlichem Ausbauumfang unterteilt. „Da die Fahrbahn zum Teil vollständig ersetzt werden muss, ist eine Vollsperrung unumgänglich“, erklärt Christof Geiger, vom staatlichen Bauamt Augsburg. „Aufgrund der hohen Pendlerdichte haben wir die Bauarbeiten in die Sommerferien gelegt und werden auch samstags die erforderlichen Arbeiten durchführen. Die Zufahrten zu den angrenzenden Grundstücken werden in eine Fahrtrichtung immer erreichbar sein.“

Die neue Fahrbahn soll dicker und lärmmindernd sein

Die Bauarbeiten sollen am Montag, 21. August, mit der Baustelleneinrichtung beginnen. Anschließend wird die vorhandene Fahrbahndeckschicht abgefräst und durch neuen Asphaltbeton ersetzt. Hierfür wird eine Mischung verwendet, die für eine hohe Verkehrsbelastung geeignet ist. Die sogenannte Binderschicht, welche maßgeblich zur Belastbarkeit beiträgt, wird deutlich verstärkt. Dadurch erhöht sich die Fahrbahndicke von teilweise nur 20 Zentimeter auf bis zu 26 Zentimeter, wodurch die Straße zukünftig widerstandsfähiger sein wird. Die Deckschicht ist aufgrund der Korngröße lärmmindernd. Außerdem werden durch den neuen ebenen Belag der Fahrkomfort, der Immissionsschutz und die Entwässerungsleistung der Straße verbessert, zählt das staatliche Bauamt auf.

Für die Erneuerung der etwa 13.600 Quadratmeter sind Kosten in Höhe von einer Million Euro veranschlagt. Kostenträger für die Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträger der B 300, vertreten durch das staatliche Bauamt Augsburg. Die B 300 ist während der gesamten Bauzeit in dem genannten Abschnitt voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt von Gessertshausen über Rommelsried und Biburg bis zur Einmündung Vogelsang, ebenso in der Gegenrichtung von Augsburg kommend. (AZ)

