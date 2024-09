Das bietet der Musikherbst Diedorf

Am Samstag wird der Diedorfer Musikherbst eingeläutet. Viele talentierte Menschen werden von Samstag, 14. September bis einschließlich Freitag, 20. Dezember, die Besucherinnen und Besucher für die Welt der Musik und Show begeistern. Veranstaltungsort ist die Evangelische Kirchengemeinde in Diedorf.

Der Violinist Sandro Roy eröffnet die Reihe am Samstag, 14. September, um 19 Uhr. Roy tritt als Solist und mit seiner der Unity Band auf. Mit seinen Auftritten wie beim Rheingau Musik Festival oder in vielen Jazzclubs machte Sandro Roy sich einen Namen in der Jazz-Szene. An dem Abend werden Gypsy und Jazz vereint.

Mehrere A-capella-Bands treten beim Musikherbst in Diedorf auf

Das Alexandrina Simeon Quintett aus Augsburg tritt am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr auf. Dort kommen Gesang und Instrumente zusammen: Piano, Klarinette, Drums und Bass begleiten Sängerin Alexandrina Simeon. Das Quintett tritt immer wieder in Städten wie Hamburg oder Varna, Heimatstadt von Simeon, auf. Auch internationale Jazz-Festivals haben das Quintett live bei sich begrüßt.

Das A-capella-Ensemble Cash-n-Go wird am Samstag, 19. Oktober, mit ihrer einzigartigen Show auftreten. Sie bringen bekannten Rock-, Pop- und R&B-Hitsauf die Bühne. Bei dem Benefizkonzert geht der gesammelte Erlös an „Hören helfen in Peru e.V.“, ein Verein, der seit 2013 hörbeeinträchtigten Kindern und Erwachsenen in Cajamarca hilft. Dies ist eine Herzangelegenheit von einem der Sänger bei Cash-n-Go, Thomas Haala. Er ist ein Hörakustikmeister.

Mit dabei sind Magpie Alley und Irene Sperr aus Augsburg

Als Nächstes tritt am Sonntag, 10. November, die sechsköpfige Band Magpie Alley mit ihren A-capella Interpretationen aus Jazz, Pop und Soul auf. Begleitet von Loop-Station, Vocoder und Octaver will die Band ihre Musik unterstützen. 2023 gewann Magpie Alley beim internationalen Wettbewerb Vokal.Total zwei Publikumspreise und den 1. Preis in der Kategorie „augmented“.

Am Freitag, 13. Dezember, um 19 Uhr folgt die „Spirit of a Bigband“, die zum wiederholten Male in Diedorf auftritt. Die Band besteht aus mehr als 30 Musikerinnen und Musikern. Die 12- bis 60-jährigen Musikerinnen und Musiker wollen gemeinsam einen weihnachtlichen Abend voller Symphonie bieten. Die Genres umfassen Jazz, Gospel und Latin.

Am 20. Dezember, findet die letzte Veranstaltung des Musikherbstes statt. Irene Sperr gestaltet mit ihrer Band die Weihnachtszeit mit Pop-Rock. Die Sängerin, Musikerin und Musikpädagogin hat sich in der Augsburger Popszene durch viele Konzerte und Festivals einen Namen gemacht. Die Band lädt nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitsingen ein. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.