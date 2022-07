Viele Besucher und gute Laune: Das Bürgerfest traf den Nerv der Diedorfer

Bei bestem Wetter kommen viele Besucherinnen und Besucher zum Diedorfer Bürgerfest. Vor allem das umfangreiche Programm überzeugt die Menschen.

Endlich war das beliebte Diedorfer Bürgerfest nach langer Corona-Pause wieder möglich und die Bürgerinnen und Bürger sind zahlreich der Einladung der Marktgemeinde gefolgt. Ganz Diedorf startete mit einem rundum gelungenen Fest in die Sommerwochen. Sonne und viel Unterhaltung kennzeichneten das traditionelle Bürgerfest, das in diesem Jahr wieder, wie gewohnt, mit vielen Attraktionen und kulinarischen Schmankerln stattfand. Die Diedorfer ließen sich nicht lange bitten und brachten viel gute Laune mit auf den Platz vor die Schmuttertalhalle. Das Fest der Marktgemeinde bot ein reichhaltiges Programm für Jung und Alt.

Auf dem Diedorfer Bürgerfest war besonders für Kinder eine Menge geboten

Bereits am frühen Nachmittag amüsierten sich die jüngsten Diedorfer bei zahlreichen Spaßangeboten. Sie tobten sich auf der riesigen Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos aus. Ein besonderer Anziehungspunkt war die Kletterwand. Diese schien vor allem die Diedorfer Mädchen anzuziehen, die hier erstaunlich viel Geschicklichkeit und Mut bewiesen. Wer schließlich eine Pause benötigte, konnte beim Kinderschminken sowie an der Bastelstation ausatmen. Spannend wurde es im Puppentheater. Mit einer Tüte Popcorn verfolgten die Jüngsten die „Geschichte vom Schmuttertaldrachen“, die an diesem Nachmittag gleich viermal gezeigt wurde. Zauberhaft wurde es am späteren Nachmittag, als Knut der "Zau-bär-er" Kinder und Erwachsene einlud und in seiner Zaubershow mit außergewöhnlichen Tricks überraschte.

Die Seele baumeln lassen konnten die Erwachsenen und einen gemütlichen Festtag bei einem Cocktail oder Kaffee und Kuchen, angeboten von der Kolpingsfamilie, genießen. Dabei traf die Marktgemeinde offenbar den Nerv ihrer Bürgerinnen und Bürger, denn immer mehr Menschen kamen zum Fest. Die Musikkapelle Diedorf sorgte am Abend für gute Stimmung. Auch andere Vereine halfen mit. So standen die Mitglieder des "Bunds der alten Germanen Diedorf" am Grill. Wein, Prosecco, Salate und Häppchen wurden von der evangelischen Pfarrgemeinde angeboten. Wer es lieber etwas exotisch mochte, der konnte karibisches Streetfood probieren.