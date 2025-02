Das FSJ beim TSV Diedorf gibt es auch im nächsten Jahr

Bereits zum 16. Mal wird beim TSV Diedorf eine junge Mitarbeiterin im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) beschäftigt. In diesem Schuljahr ist es Lea Büschges. Sie überbrückt mit ihrem FSJ die Zeit nach ihrem Realschulabschluss bis zur Studienaufnahme. Ihre Aufgaben umfassen ein breites Spektrum an Tätigkeiten in der Marktgemeinde Diedorf, in der Mittelschule und im Gymnasium Diedorf sowie beim Sportverein, der die Trägerschaft für diese Kooperation übernommen hat. Büschges arbeitet an vier Nachmittagen im Hort der Grundschule und bei der Mittagsbetreuung im Rahmen von „Sport nach 1“ an der Mittelschule. Schulleiterin Christine Mayr zeigt sich von der Mitarbeit begeistert: „Vor allem in der Zeit zwischen eins und zwei, also zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht können wir den Schülern so die Möglichkeit geben, sich an sinnvollen Aktivitäten zu beteiligen.“

Sportinteressierte Kinder finden so den Weg leichter in den Verein

„Das Tolle an dem Konzept ist“, resümiert die Verantwortliche der Bayrischen Sportjugend Katja Hollizeck „dass wir mit dieser Stelle gesellschaftliche, kommunale, pädagogische und sportliche Themen fördern und vernetzen können.“ Eine wichtige Voraussetzung für diese Tätigkeit sei immer die Vorgabe gewesen, dass vor allem in der Jugendarbeit gearbeitet werden soll. Dies werde beim TSV Diedorf bestens genutzt. Lea Büschges biete neben ihrer Tätigkeiten in Schule und Hort auch Basketball- und Cheerleader-Unterricht in Schulen wie dem Diedorfer Gymnasium an, um sportinteressierten Kindern den Weg in den Verein zu erleichtern.

FSJ-Interessierte können sich für 2025/26 schon anmelden

„Wir wollten von Anfang an, dass Lea den Kindern den Spaß am Sport und der Bewegung vor allem in einer so interessanten Sportart wie Basketball vermitteln soll“, erläutert einer der Basketball-Abteilungsleiter und der Initiator des FSJ-Konzepts in Diedorf, Horst Heinrich. „Ziel ist es, den Kindern den Weg über die Schule in den Verein zu ebnen.“ Da die Nachfrage in den Mini- und Bambini-Mannschaften deutlich zugenommen habe, scheine das Konzept aufzugehen. Die Stelle für das FSJ werde es auch im Schuljahr 2025/26 wieder geben. Die Finanzierung stehe auf soliden Beinen. Und auch die Unterstützung aus dem Rathaus scheine im nächsten Jahr wieder möglich zu sein. „Da von dieser FSJ-Stelle viele in der Marktgemeinde Diedorf profitieren, sehe ich keinen Grund, warum wir das nicht um ein weiteres Jahr verlängern sollten“, meint Heinrich. Wer sich für das nächste Schuljahr bewerben möchte, kann eine E-Mail an horst.heinrich@heinrich-finanz.de richten. (AZ)