Das ist bei der Diedorfer Kulturmeile geboten

Diedorf wird wieder zur Kulturmeile: Am Donnerstag, 3. Oktober, ab 10 Uhr gibt es ein breites Angebot zum Anschauen und Mitmachen. Die Veranstaltung wird von Bürgermeister Peter Högg im DieZ – Diedorfer Zentrum für Begegnung offiziell eröffnet. Im Anschluss findet die „Einweihung der Kunststele: Symbol der Begegnung, der Gemeinschaft und des Friedens“ statt. Die Kunststele ist ein Gemeinschaftswerk vom Diedorfer Künstler Walter Tomaschek und vielen Künstlern aus verschiedenen Ländern. Umrahmt wird diese Veranstaltung mit Theater, Tanz und Klängen.

Der Partnerschaftsverein Diedorf-Bonchamp bietet auch in diesem Jahr ein französisches Frühstück mit Baguettes, Croissants und weiteren französischen Leckereien an. Um 11 Uhr eröffnet Högg die Rathausausstellung. Von 11 bis 17 Uhr sind die Werke von den Diedorfer Künstlerinnen Babette Jaugsch und Christine Wetzstein zu sehen. Die Vernissage wird durch KKL+ Sonja Kugelmann an der Klarinette und Eva Schalk am Klavier musikalisch begleitet.

Bei der Diedorfer Kulturmeile gibt es viele Veranstaltungen zum Mitmachen

Auch in der Herz-Mariä-Kirche gibt es ein Programm. Begonnen wird um 11 Uhr mit einer Orgelmatinee. Danach wird eine Ausstellung über verfolgte Christen eröffnet. Der Chor Andiamo gibt am frühen Nachmittag ein Konzert. Davor und danach findet eine „Zeit der Stille“ und eine „Eucharistische Anbetung“ statt. Eine Kirchenführung der besonderen Art unter dem Motto „Architektur, Kunst und Tanz“ gibt es am späten Nachmittag. Danach gibt es moderne christliche Musik mit einer Band. Beendet wird das Programm mit einem ökumenischen Gottesdienst zum Thema Frieden.

Vor dem Diedorfer Rathaus gibt es von 14 bis 17 Uhr einen angeleiteten Kurs der Volkshochschule Augsburg zu japanischer Flechtkunst. Die Kita Villa Kunterbunt organisiert ein Basteln und der CCD Deubachia engagiert sich beim Kinderschminken. Im selben Zeitraum finden in der Alten Dorfschmiede und der Galerie im Künstlerhof Ausstellungen und Künstlergespräche statt.

Das Eukitea-Theater ist bei der Kulturmeile auch vertreten

Gleichzeitig beginnt im Theater Eukitea die Veranstaltung „Wort findet Bild“. Es werden Gedichte von Franziska Ottlik zu neuen, farbigen Gemälden vom Diedorfer Künstler Johann Acher, vorgetragen. Die Schauspielerin Marina Lötschert trägt die Gedichte vor. Der Musiker ANDRËAS untermalt diese Veranstaltung mit seinen selbst komponierten Liedern.

Bewegung pur ist ab 14 Uhr in der Schulturnhalle der GMS-Schule Diedorf möglich: nämlich beim Square-Dance mit den „Westwood-Wheelers“. Jeweils um 16.30 und 18 Uhr spielt das Blasorchester Diedorf live zum Kurzfilm 1805 „A Town‘s Tale“ die Filmmusik in der Immanuelkirche Diedorf.

Am 4. Oktober folgt eine Nachtwächterführung in Hausen

In der Sternwarte Diedorf findet um 20 Uhr ein Bilder-Vortrag „Die Schönheit des Nachthimmels“ statt. Anschließend gibt es einen Vortrag über „Aktuelles aus der Astronomie“. Je nach Wetter und Wunsch der Anwesenden finden dazwischen und danach Himmelsbeobachtung und Planetariums-Vorführungen statt.

Am Freitag, 4. Oktober, findet außerdem eine ortsgeschichtliche Erlebnisführung mit Peter Miller vom Theaterverein Willishausen statt. Dabei geht es in den Ortsteil Hausen, in dem seit 1448 eine Mühle steht. Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus in Hausen. Mehr Informationen zu der Diedorfer Kulturmeile gibt es unter www.markt-diedorf.de.