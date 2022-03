Das ist das neue Konzept für den Wochenmarkt in Diedorf

Plus Einst ein Treffpunkt für Verbraucher, die Wert auf Bioprodukte legen, hat sich der Ökomarkt in Diedorf mittlerweile fast aufgelöst. Nun soll ein neues Konzept helfen.

Es gab Zeiten, da musste man viel Geduld mitbringen, um auf dem Diedorfer Ökomarkt einzukaufen. Lange Warteschlangen, vor allem vor dem Fleisch- oder Gemüsestand, gehörten dazu. Doch das ist in jüngster Zeit nicht mehr so. Spätestens seit vor knapp zwei Jahren Konrads Biogemüse aus Babenhausen aufgehört hat, kamen immer weniger Kundinnen und Kunden. Das soll jetzt anders werden.