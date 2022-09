Diedorf

12:30 Uhr

Debatte um Diedorfer Feuerwehr geht in die nächste Runde

Das Feuerwehrhaus in Diedorf soll einen Neubau bekommen.

Plus Seit Jahren ringt die Gemeinde Diedorf um einen Neubau am Feuerwehrhaus. Während die Debatte anhält, sollen sich die Planungen endlich konkretisieren.

Von Moritz Maier

Die Diskussionen sind im Diedorfer Marktgemeinderat nicht neu: Was geschieht am Feuerwehrhaus an der Lindenstraße? Zur Debatte stehen eine Sanierung des Bestandsgebäudes, ein Neubau und mehr Parkmöglichkeiten. Klar ist, es muss etwas passieren. Denn einer Gefährdungsbeurteilung zufolge ist die Situation für die Feuerwehrleute momentan nicht zulässig. Weiterhin herrscht bei den Markträten Uneinigkeit, wie die Erweiterung aussehen soll. Tenor war, dass nun der nächste Planungsschritt eingeleitet werden soll.

