Verlosung: "Der Alchimist" sucht im Diedorfer Eukitea den Sinn des Lebens

Paulo Coelhos "Der Alchimist" ist die Geschichte einer Sinnsuche. Das Diedorfer Theater Eukitea hat eine Bühnenfassung erarbeitet. Wir verlosen Karten dafür.

Jahrelang wurde um die Rechte verhandelt, dann erarbeitete das Diedorfer Ensemble Eukitea seine szenische Version von Paulo Coelhos Welterfolg "Der Alchimist". Nach Aufführungen im Sommer auf der Waldbühne in Anhausen kommt das poetische Theaterstück zurück ins Theaterhaus an der Diedorfer Lindenstraße. Für die erste Vorstellung des Stücks für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren am Freitag, 18. November, ab 20 Uhr verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten.

Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum. Am Fuß der Pyramiden liegt ein Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? Ist er zufrieden mit seiner vertrauten Welt? Santiago ist mutig, und er wagt sich auf eine Reise, die ihn durch die Wüste zu Oasen und nach Ägypten führt. Auf seinem Weg findet er in der Stille der Wüste auch immer mehr zu sich und zur Erfahrung tiefster, inniger Liebe.

So können Sie Karten für das Diedorfer Theater Eukitea gewinnen

Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Dienstag, 15. November, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Namen des Hirten, der in "Der Alchimist" eine abenteuerliche Reise unternimmt.

Eine weitere Aufführung gibt es am Samstag, 19. November, um 20 Uhr. Karten zum Preis von 32 Euro, ermäßigt 29 Euro, für Schülerinnen und Studierende 14 Euro, gibt es unter tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/964743-96. (lig)