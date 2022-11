Der Alchimist sucht im Diedorfer Eukitea seinen Platz in der Welt

Auf der Anhauser Waldbühne war "Der Alchimist" in der Version des Ensembles Eukitea schon zu sehen. Nun kommt die Produktion für zwei Abende ins Diedorfer Theaterhaus.

Eine szenische Version von Paulo Coelhos Welterfolg „Der Alchimist“ hat das Team des Dieodrfer Ensembles Eukitea um Regisseur Stephan Eckl erarbeitet. Jahrelang hatte er zuvor um die Rechte verhandelt. Nach Aufführungen im Sommer auf der Waldbühne in Anhausen kommt das poetische Theaterstück zurück ins Theaterhaus an der Diedorfer Lindenstraße. Zu erleben ist das Stück für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren am Freitag und Samstag, 18. /19. November, ab 20 Uhr.

Erzählt wird die Geschichte einer Reise ins eigene Ich und eine Suche nach der Position, welche die Hauptfigur in der Welt einnehmen kann. Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum. Am Fuß der Pyramiden liegt ein Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? Ist er zufrieden mit seiner vertrauten Welt? Santiago ist mutig, und er wagt sich auf eine Reise, die ihn durch die Wüste zu Oasen und nach Ägypten führt. Auf seinem Weg findet er in der Stille der Wüste auch immer mehr zu sich und zur Erfahrung tiefster, inniger Liebe.

Für den Diedorfer Theatersaal noch einmal bearbeitet

Bereits bei den Open-Air-Vorstellungen im Sommer auf der Anhauser Waldbühne begeisterte die Produktion die Zuschauer mit behutsam eindrücklichen Bildern von zarter Schönheit. Für den kleineren Aufführungssaal im Eukitea-Theaterhaus, in welchem das Publikum die Darstellenden und Musikzierenden in unmittelbarer Nähe erlebt, wurde die zarten und lyrischen Elemente der Produktion noch einmal überarbeitet. Die passende Musik zur Handlung spielen die Musiker und Multi-Instrumentalisten Fred Brunner und Njamy Sitson mit virtuoser Klangpoesie und Improvisationskunst.

Das Theatercafe im Eukitea ist an den Aufführungsabenden bereits ab 19 Uhr geöffnet. Karten zum Preis von 32 Euro, ermäßigt 29 Euro, für Schülerinnen und Studierende 14 Euro, gibt es unter: tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/964743-96 sowie an der Abendkasse.





