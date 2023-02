Diedorf

18:30 Uhr

Der Diedorfer Musikfrühling startet mit einer Reise nach Afrika

Die Combo Daktarimba entführte das Publikum auf eine musikalische Reise in ferne Welten und die eigene Fantasie. Von links: Stefanie Schlesinger, Njamy Sitson und Wolfgang Lackerschmid.

Plus Als Daktarimba standen die Ausnahmemusiker Njamy Sitson und Wolfgang Lackerschmid in Diedorf auf der Bühne.

Von Thomas Hack

Die Klang-Combo Daktarimba eröffnet mit ungewöhnlichen Instrumenten den Musikfrühling 2023 in der Diedorfer Immanuelkirche: Die flirrende Hitze der afrikanischen Savannen, der warme Klang der Gesangsstimmen Kameruns, die beruhigenden Rhythmen traditioneller Weltmusik – all das verschmolz in der Diedorfer Immanuelkirche zu einem atmosphärisch dichten Gesamtkunstwerk, das einfach nur zum Träumen und Loslassen einlud.

