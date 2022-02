Der Fahrradweg nach Gessertshausen kommt nicht

Fahrradfahren im Landkreis soll einfacher werden. Doch ein Fahrradweg nach Gessertshausen wurde in Diedorf jetzt abgelehnt.

Fahrradfahren soll im Landkreis Augsburg vor allem auf den Hauptverkehrswegen für Alltagsradlerinnen und -radler attraktiver werden, mehr Menschen sollen das Fahrrad auch für tägliche Fahrten benutzen. Eine wichtige Verbindung in Richtung Augsburg ist dabei der Weg entlang der Bahnlinie von Gessertshausen nach Augsburg. Deshalb war der Fahrradbeauftragte des Landkreises, Jonas Fricke, mit einer Idee auf das Rathaus in Diedorf zugekommen.

Demnach könnte ein Radweg den Krautgartenweg und die Wiesenstraße in Richtung Gessertshausen begleiten. Kaum eine Chance auf Verwirklichung des Vorhabens sah hingegen jetzt der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Entwicklung. Der Grund: "Wir haben an dieser Stelle keine Grundstücke", so Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung. Was den Bereich zudem schwierig macht: Nicht allein könnten dort möglicherweise auch die Fernverkehrsgleise der Deutschen Bahn in der Variante entlang der Bestandsgleise gebaut werden. Zum anderen soll hinter Diedorf einmal die Umfahrung des Orts wieder auf die B300 treffen. Das wäre dann genau dort, wo der Fahrradweg verlaufen sollte.

Fahrradstraße Diedorf: Infoveranstaltung findet wohl online statt

Weiterhin Diskussionsbedarf bietet zudem die Verlängerung dieses geplanten Fahrradwegs. Seit Herbst ist die Dammstraße in Diedorf zwischen Schmutterstraße und Mahdweg eine Fahrradstraße mit Vorrang für den Radverkehr. Vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner des Unterdorfs hatten sich in einem Schreiben samt einer Reihe von Unterschriften gegen die Kennzeichnung als Fahrradstraße ausgesprochen. Zweiter Bürgermeister Thomas Rittel hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung daran erinnert, dass dazu eine Infoveranstaltung angekündigt war.

Die sollte eigentlich gemeinsam mit der nächsten Bürgerversammlung stattfinden, so Bürgermeister Peter Högg. Offen ist jedoch noch der Termin. Möglicherweise werde die Infoveranstaltung nun online stattfinden. (jah)

