Der Glasfaserausbau wird in Diedorf zur Stolperfalle

Plus Vor einigen Wochen beginnen in Diedorf die Arbeiten für die Verlegung der Glasfaserleitungen. Seitdem sind zahlreiche Bürgersteige kaum noch passierbar.

Der Spaziergang zum Rewe-Markt in Diedorf ist für die Seniorin spätestens in der Gewerbestraße schon vorbei. Etwa drei Zentimeter tiefe Löcher verlaufen auf dem aufgerissenen Bürgersteig und verhindern ein Weiterkommen mit dem Rollator. Auch entlang der Pestalozzistraße und der Lindenstraße klaffen seit einigen Wochen tiefe Streifen auf Gehwegen. "Da hat die Deutsche Glasfaser damit begonnen, die Kabel für den Ausbau zu verlegen", sagt Ursula Baumgartl. Doch statt anschließend die Bürgersteige wieder zu asphaltieren, "zieht sich jetzt durch die ganze Straße ein tiefes Band mit einem extrem scharfen Rand". Dies hätte zur Folge, dass Menschen mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen auf die viel befahrene Pestalozzistraße ausweichen müssen. Auf Anfrage unserer Zeitung hat das Unternehmen nun reagiert.