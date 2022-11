Der Musikverein Diedorf verzaubert mit dem Thema Amerika

Zu Gast in der Schmuttertalhalle ist außerdem die Big Band Blue Notes aus Neusäß. Gemeinsam gibt es eine Reise durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Eine schöne Rundreise durch die " United States of America" bot diesmal der Musikverein Diedorf im Rahmen seines Herbstkonzerts, die gleich fulminant mit der Hymne begonnen wurde. Abwechslungsreich ging es weiter mit der Ouvertüre zu Leonard Bernsteins Operette "Candide", basierend auf dem satirischen Roman des französischen Philosophen Voltaire. Schließlich entführte das Blasorchester auf begeisternde Weise musikalisch in das herrliche Naturschutzgebiet Catskills Mountains.

Dann wurde es etwas gruselig. Durch wabernden Nebel und mystisches Licht fuhr der "Ghost Train". Mit dem modernen Stück, das ein uraltes Märchen über einen verwunschenen Eisenzug erzählt, wie Moderator Thomas Mohr berichtete, begeisterten die Mitglieder des Musikvereins durchaus, auch wenn Dirigent Michael Werner zuvor warnte: "Suchen Sie die Melodie, aber auch Lärm ist etwas Schönes." Einen absoluten Kontrast dazu bot Barbara Borkenhagen mit "Obsidian and Ironwood", einem Native-Flute-Solo. Begleitet auf Bongos von Michael Werner, entführte sie für ein paar traumhafte Minuten ins Land der Indianer, in dem man mit "Colours of the Wind" aus dem Film "Pocahontas" anschließend noch gerne eine Weile verweilte.

Solisten überzeugen beim Herbstkonzert in Diedorf

Absolutes Highlight des Abends war aber der "Archaic Blues", den Solistin Ruth Mayer, die spürbar den Blues im Blut hat, mit Hingabe spielte. Mit "Sunny Side of the Street", hinlänglich bekannt durch Louis Armstrong, und der Zugabe "Washington Post" erreichte man schließlich das Ziel der Reise mit nicht alltäglichen Songs.

Den Unterschied von Blasorchester und Big Band machte nach der Pause die Big Band Blue Note unter Leitung von Achim Binanzer deutlich. Angetan mit Strohhüten und Sonnenbrillen wurde nicht lange gefackelt, mit Elan in den zweiten Konzertteil eingestiegen und nun ein etwas anderes Flair in die Schmuttertalhalle gebracht.

Sie gaben dem Abend zusätzlichen Pep: die Big Band Blue Notes aus Neusäß unter der Leitung von Achim Binanzer. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Mit dem Rhythm-and- Blues Song "Everybody Needs Somebody to Love" und "Eye of the Tiger" der Rockgruppe Survivor nahmen sie sofort das Publikum für sich ein. Nicht zuletzt begeisterte die Solistin Marina Igelspacher, die stimmgewaltig die Lieder "Cry Me a River" und "Time After Time" vortrug. Jazz in bester Qualität gab es mit "Buckjump" von Trombone Shorty. Viele freuten ganz besonders über die einfühlsame "Moonlight Serenade", bekannt durch das Glenn Miller Orchestra, zum Abschluss. Als Solisten brillierten Georg Bühler, Alt-Saxofon und Klarinette, Matthias Meyer, Posaune, und Tim Schnabelt, Alt-Saxofon.

Noch einmal mitreißend wurde es mit der Zugabe. "Hey Jude" hieß es da, und nicht nur anwesende Fans der Beatles rasteten bei dieser wunderschönen Ballade aus, insbesondere da das Publikum nun aufgefordert war mitzumachen. "Alle aufstehen und Handys raus", forderte Achim Binanzer, und der Saal tobte.