Diedorf

Der Nachtwächter nimmt alle mit auf eine "Diedorfer Zeitreise"

Plus Bei den Diedorfer Kulturtagen wollten etliche alteingesessene und neu zugezogene Diedorfer mit der "Zeitreise" ihren Ort entdecken.

„Hört Ihr Leut` und lasst Euch sagen, es hat 19.30 Uhr geschlagen“, hieß es etwas abgewandelt zum bekannten Nachtwächterlied für zahlreiche interessierte Begleiterinnen und Begleiter der „Diedorfer Zeitreise“. „ Diedorf wächst und wächst, so dass man sich im eigenen Ort nicht mehr auskennt“, möchte der Diedorfer Franz Kosak den Anschluss nicht verpassen. Franz Guggenberger ist mit seiner Frau von Augsburg in die Marktgemeinde gezogen und möchte seinen neuen Wohnort näher kennen lernen. Bereits zum zweiten Mal wurde diese abendliche Begehung mit heimatgeschichtlichem Hintergrund in der Marktgemeinde angeboten.

War es in früheren Zeiten die Aufgabe eines Nachtwächters die Straßen und Gassen der Orte kontrollieren und für Ruhe und Ordnung zu sorgen, so machte sich nun Peter Miller, in der Gestalt des früheren Nachtwächters „Joseph Zwickel“ auf den Weg, um seinem Publikum Diedorfer Geschichte und Geschichten auf unterhaltsame Art nahe zu bringen. Wer könnte dies auch besser? In Diedorf groß geworden und mit seiner Heimatgemeinde engstens verbunden, übernahm er die Rolle des „Moderators“ sehr gerne. Diesmal führte der Weg in das moderne Diedorf rund um Linden- und Pestalozzistraße. Die Idee zu den Nachtwächterführungen stammt vom Heimatgeschichtlichen Verein Diedorf, dessen Vorstände Felix Locherer und Claudio Ortolf gerne stets zur Stelle waren, um auch tiefer gehende, geschichtliche Fragen der Gruppe zu beantworteten.

