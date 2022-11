Der "Schmugglerbazi" und Theater-Schüsse im Gasthof Fendt

Das neue Stück des Theatervereins Diedorf hätte das Potenzial für ein Drama. Stattdessen unterhalten die Laienschauspieler aufs Beste mit rasanter Komödie.

Nach einer coronabedingten Pause hatte der Theaterverein Diedorf für seinen traditionellen Herbsttermin wieder ein neues Stück einstudiert. Mit dem humorvollen Schwank "Schmugglerbazi" von Ralph Wallner gelang es dem Ensemble, das Publikum aufs Beste zu unterhalten.

Im ausverkauften Theatersaal des Gasthauses Fendt war gleich zu Beginn der Aufführung mitreißender Alpenrock zu hören, der schon etwas auf die kommende Szenerie einstimmte. Als der Vorhang aufging, tauchte man in die Atmosphäre einer verfallenden, scheinbar verlassenen Jägerhütte in den Bergen ein. Doch sehr schnell kommt Leben in diesen Unterschlupf, als der Schmugglerbazi Basti (Bernhard Herzgsell) mit seiner Kumpanin Fini (Hannah Stadlmayer) geschmuggelten Schnaps zur Hütte bringt. Die beiden werden vom finsteren Bockerer (Sebastian Schalk) bezahlt und mit neuer Ware versehen.

Wo ist denn das Geld des Barons hin?

Als Chef des Schmugglerrings fungiert der sogenannte Baron (Joachim Wetzel), der seinen Gehilfen Fuchs (Philipp Kerner) sowie den Bockerer beauftragt, für ihn Geld zu verstecken. Sehr lebhaft wird es, als auch noch die in die Jahre gekommene Gaunerin Paula (Sigrid Erdle) mit ihrer Tochter Hanna (Stephanie Funk) in der Hütte Station machen wollen, um bald schwarz über die Grenze zu gehen. Sowohl Mutter als auch Tochter finden Basti sehr attraktiv und umgarnen ihn. Als schließlich das Geld des Barons verschwunden ist und jeder jeden beschuldigt, wird es richtig kriminell und dramatisch, sogar Schüsse fallen, bis eine unerwartete Wendung eintritt.

Der Schmugglerbazi beim Theaterverein Diedorf Die listige Paula lässt sich vom Chef des Schmugglerrings nicht einschüchtern: (von links) Joachim Wetzel als Baron und Sigrid Erdle als Paula. Foto: Inge Christopher

Diese Geschichte um Menschen am Rande der Gesellschaft hätte zwar durchaus das Zeug zu einem Drama, aber das Gegenteil ist hier der Fall. In dem ideal besetzten Stück unter der Regie von Sigrid Erdle hatten die Darstellenden das Publikum schnell auf ihrer Seite. So zum Beispiel auch, als der Schmugglergehilfe Fuchs "die nach Gesindel aussehenden" Zuschauer ermahnt, ja nicht das versteckte Geld zu stehlen. Oder als die mannstolle Paula durch die Reihen geht und sich nach einem flotten jungen Mann umschaut.

Szenenapplaus und viel Lob am Schluss

Die Schauspieler boten ein wunderbares Feuerwerk an Pointen und flotten Dialogen in schönstem Dialekt, was das amüsierte Publikum immer wieder zu Szenenapplaus veranlasste. Insgesamt eine rundum gelungene Leistung auf und hinter der Bühne, die mit großem Schlussapplaus belohnt wurde.

Lesen Sie dazu auch

Weiterer Termin Da die nächsten Vorstellungen ausverkauft sind, gibt es eine Zusatzvorstellung am Samstag, 19. November, um 20 Uhr. Karten sind erhältlich bei Margit Winkler, Telefon 08238/4229 oder unter E-Mail: karten@theaterverein-diedorf.de.