Diedorf

06:00 Uhr

Der Weg ist fast frei für das Glasfasernetz in Diedorf

Plus Die Nachfragebündelung in der Marktgemeinde war erfolgreich: Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will nun in Diedorf ein Glasfasernetz verlegen. Was noch aussteht.

Von Jana Tallevi

Mehr als 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben während der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser oder M-net unterzeichnet und damit die erforderliche Ausbauquote erreicht. Deutsche Glasfaser beginnt nun mit der konkreten Ausbauplanung, teilt das Unternehmen jetzt mit. Das Unternehmen möchte nun in der Gemeinde ein umfassendes Glasfasernetz für besonders schnelles Internet erstellen. Die Hausanschlüsse sind für die Haushalte kostenlos, allerdings muss für zwei Jahre ein Abnahmevertrag mit Deutsche Glasfaser oder mit dem Partner M-net unterzeichnet werden. Eine Sache steht allerdings noch aus.

