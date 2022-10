Dicke Luft in Diedorf: Landwirte fürchten um ihre Wiesen

Plus Ein neuer Naturschutz-Plan bereitet Landwirten im Schmuttertal Sorgen. Macht ihnen der Artenschutz bald einen Strich durch die Rechnung?

Die Stimmung vor dem Diedorfer Umweltzentrum war spürbar angespannt. Daran änderten auch die Bemühungen der anwesenden Regierungsvertreter und Umweltbehörden nichts. Etliche Diedorfer Landwirte und Feldbesitzer kamen zum "runden Tisch" der Regierung Schwaben, um über die Zukunft des Schmuttertals zu sprechen. Dort soll ein neuer Naturschutzplan greifen. Eine seltene Schmetterlingsart soll geschützt werden. Die Landwirte befürchten, dass die Maßnahmen zu weit gehen – und sie ihre Felder nicht mehr bewirtschaften können. Die Fronten sind verhärtet.