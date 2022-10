Die A-cappella-Gruppe Magpie Alley begeistert die Fans in Diedorf

A-cappella-Gesang ist beliebt. Nun gibt es im Augsburger Land eine neue Formation. Dabei sind allerdings auch alte Hasen. So war der Auftritt in Diedorf.

Fast hätte die evangelische Immanuelkirche in Diedorf wegen Überfüllung geschlossen werden müssen, mussten doch vor Beginn des Konzerts noch zahlreiche zusätzliche Stühle geholt werden, um allen Besuchern des Konzertes der A-cappella-Gruppe Magpie Alley Platz zu bieten. Die Erwartung an das noch junge Ensemble, das gerade sein einjähriges Bestehen feierte, war groß und wurde auch nicht enttäuscht. Zusammen mit seinem Musikerkollegen Tobias Elster, der der Gruppe auch den Namen gab – Magpie heißt auf Deutsch Elster – hatte Chorleiter Martin Seiler, vielen bereits bekannt durch den erfolgreichen Pop-Chor "Greg ist back" und Sänger in der A-cappella-Band "Cash-n-Go", in der Corona-Zeit mit diesem neuen Musikprojekt begonnen.

Jetzt können Fans von A-cappella-Musik ihre Auftritte live genießen. Mit "Army of One" von Coldplay hatten sie bei ihrem Publikum bereits einen begeisternden Einstieg und wurden zu ihrer großen Freude wärmstens empfangen. Die sechsköpfige Musikerformation der drei Frauen und Männer, Mona Sonntag, Naomi Nlomé und Alexandrina Simeon sowie Martin Seiler, Tobias Elster und Thomas Metschl, covert deutsch- und englischsprachige Hits und überraschte mit mitreißenden eigenen Arrangements. Sie ließen neben einem tollen Gesamtklangbild mit fantastisch ausgebildeten Solostimmen aufhorchen und boten den Konzertbesuchern ein abwechslungsreiches Repertoire aus populären Songs und weniger bekannten Stücken.

Magpie Alley überzeugt mit Empathie und viel Spaß an der Gemeinschaft

Live, authentisch und perfekt gelang es dem A-cappella-Ensemble, allein mit seinen Stimmen die Illusion musikalischer Begleitung zu erzeugen und letztlich ein rundes, eindrucksvolles musikalisches Erlebnis zu bieten. Besonders überzeugte die spürbar große Empathie zwischen den Künstlern. Schnell wurde erkennbar, dass das Ensemble nicht nur Freude an Musik und Gesang hat, sondern auch an der Gemeinschaft, sodass der Funke unmittelbar auch auf das Publikum übersprang. Mit der Fähigkeit, mit ihren Stimmen die Illusion musikalischer Begleitung zu erzeugen, und überragenden Solostimmen boten sie ein rundes, eindrucksvolles musikalisches Erlebnis.

Schön, dass jedes einzelne Mitglied auch seine besondere Stärke und Musikvorliebe eindrucksvoll einbringen konnte. So erzeugte etwa Alexandrina Simeon mit hervorragendem Jazz Gänsehautfeeling. Dass die Corona-Zeit somit auch etwas Schönes hervorgebracht hat, das machten Mona mit Tobias an der Gitarre mit "Love in the Dark" von Adele und Naomi mit Martin am Flügel mit "I Feel the Fear for You" deutlich.

Mit dem Song "Evergreen" hatten sie ihren Teilnahmetitel am diesjährigen A-Cappella-Award in Ulm mitgebracht. "Wir haben nichts gewonnen, aber es war trotzdem schön", teilten sie mit. Immerhin war die junge Formation aber unter den letzten sechs im Finale, ein schöner Erfolg für eine A-cappella-Gruppe, die gerade ein Jahr besteht.

