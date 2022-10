Diedorf

vor 2 Min.

Die Diedorfer Kulturmeile ist immer für eine Überraschung gut

Plus Die Besucherinnen und Besucher der Kulturmeile kommen nicht nur aus Diedorf. Auch viele Auswärtige nehmen das vielfältige Angebot gerne an.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Alle zwei Jahre lädt Diedorf am Tag der Deutschen Einheit zur Kulturmeile ein. Die Marktgemeinde ist nicht nur stolz auf besonders viele Kunstschaffende, sondern verfügt auch über zahlreiche Kunstinteressierte, die die vielfältigen Angebote gerne annehmen. Aber auch Auswärtige nahmen die Gelegenheit wahr, sich im Ortskern rund um die Lindenstraße einen ganzen Tag lang an Kultur in jeglicher Form zu erfreuen.

