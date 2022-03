Diedorf

vor 35 Min.

Die endgültig letzte Feier der Landwirtschaftsschule Stadtbergen

Axel Heiß, Behördenleiter AELF Augsburg, Thomas Schmid (Notendurchschnitt 1,5), Lisa Königer (1,75), Ulrich Höfer (1,5), Maria-Anna Taferner (1,0), Hubert Kraus, stellvertretender Landrat Augsburg, und Schulleiter Josef Schnell bei der Abschlussfeier in Diedorf.

Plus Nach mehr als 150 Jahren wird der Standort der Landwirtschaftsschule in Stadtbergen geschlossen. Bei der Feier in Diedorf gab es für einige dennoch Grund zur Freude.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Geschafft! 19 Absolventinnen und Absolventen durften sich über ihren erfolgreichen Abschluss der Landwirtschaftsschule Stadtbergen freuen. Dies wurde nun bei einer Feierstunde in Diedorf mit der Zeugnisübergabe zusammen mit Familie, Freundinnen und Freunden sowie zahlreichen Gästen gefeiert. Doch auch ein großes Stück Wehmut war dabei. Denn nicht nur das Studium junger Landwirtinnen und Landwirte fand ein Ende.

