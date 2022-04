Die Fahrradstraße in Diedorf spaltet immer noch

Plus Anwohner aus dem Diedorfer Unterdorf hadern weiter mit der Fahrradstraßen-Regelung vor dem Gymnasium. Für die Kinder dort bedeutet diese jedoch mehr Sicherheit.

Die Fahrradstraße in Diedorf zwischen Mahdweg und Schmutterstraße lässt weiterhin alle Verkehrsteilnehmer auf der Dammstraße zu. Allerdings haben Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen gewisse Vorrechte, wie Bürgermeister Peter Högg jetzt bei der Bürgerversammlung erläuterte. So dürfen die Zweiräder nebeneinander fahren, der motorisierte Verkehr auf der Dammstraße muss dann Rücksicht nehmen. Damit sind nicht alle Anwohner aus dem Unterdorf einverstanden.