Die jungen Musiker begeisterten in Diedorf ihr Publikum

Die Aula war bis auf den letzten Platz gefüllt und alle lauschten gespannt, als das Grünspansyndikat die diesjährige Adventsfeier des Schmuttertal-Gymnasiums Diedorf mit besinnlichen Klängen eröffnete. Unter dem Motto „Weihnachtsfreude“ führten die jungen Musikerinnen und Musiker beschwingt durch den Abend. Die Unterstufenband lud das Publikum mit „Rocking around the christmas tree“ und dem „Jingle Bell Rock“ zum Mitrocken ein. Die ersten Erfolge an ihrem neu erlernten Instrument zeigten die Streicherklassen der Jahrgangstufen 5 und 6; sie trugen „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ vor – und das nach gerade einmal zwölf Wochen Unterricht. Das Oberstufenensemble, das Junior- sowie das Schulorchester bewiesen an ausgewählten Stücken ihr Können. So kam das Publikum an diesem Abend aus dem Staunen nicht heraus. Zu den musikalischen Darbietungen präsentierte die Fachschaft Religion Texte, die den besinnlichen Charakter der Adventsfeier unterstreichen sollten.

Bei all den weihnachtlich rockigen Klängen sah man den elterlichen Stolz in den Augen der Besucherinnen und Besucher glänzen. Das große Finale bildeten die Chorklassen der 5. und 6. Jahrgangsstufe, der Spezialchor, das Vokalensemble und das Schulorchester. 120 Akteure standen dabei gemeinsam auf der Bühne und performten zusammen „A Christmas Medley“. Die monatelangen Proben hatten sich ausgezahlt. Die jungen Musiker sorgten für Gänsehautmomente bei der Darbietung der weihnachtlichen Klassiker.

Zum Schluss durfte natürlich auch der „Segen von oben“, wie ihn Schulleiter Günter Manhardt bezeichnete, nicht fehlen, als eine kleine Drohne einen Spendenbrief einflog. Es war Zeit für Geschenke: Die Firma Netz 16 IT-Systeme überreichte an den Förderverein des Gymnasiums 600 Euro, um die technische Ausstattung der Drohnen-AG weiterhin auf den neuesten Stand zu halten. Bei Punsch, Bratwurstsemmeln und guten Gesprächen ließ die Schulfamilie den Abend auf dem kleinen Weihnachtsmarkt stimmungsvoll ausklingen.

