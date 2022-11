Dieb stiehlt verschlossenes Mountainbike aus Garage

Mit einem Kettenschloss sichert der Besitzer in Diedorf sein Fahrrad und stellt es in eine Garage. Kurze Zeit später ist es verschwunden.

Ein Mountainbike ist in Diedorf aus einer Garage gestohlen worden. Das Fahrrad war dort in der Beethovenstraße abgeschlossen abgestellt. Passiert ist der Diebstahl laut Polizei bereits am vergangenen Donnerstag im Zeitraum zwischen 13.30 und 15.45 Uhr. Bei dem grauen Mountainbike handelt es sich um ein Bergamont Revox 4. Das Rad wurde mitsamt des angebrachten Kettenschlosses entwendet. (thia)