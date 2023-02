Diebe stehlen in Diedorf Wein und Likör im Wert von 50.000 Euro

Aus einem Weinlager in einer Tiefgarage in Diedorf stehlen Diebe so viele Wein- und Likörflaschen, dass für den Abtransport wahrscheinlich ein Lkw genutzt wurde.

Wein- und Likörflaschen im Wert von rund 50.000 Euro sind aus einem Lager in Diedorf gestohlen worden. Die Polizei spricht von einem "Coup" und hofft, dass sich die Diebe im Umfeld des Tatortes so auffällig verhalten haben, dass sie von Zeugen bemerkt wurden. Schließlich ließ sich das Diebesgut nicht so ohne Weiteres abtransportieren.

Passiert ist der Diebstahl aus dem Weinlager im Zeitraum zwischen Samstag, 9.30 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, in der Tiefgarage an der Gewerbestraße in Diedorf. Die Beute war so umfangreich, dass laut Polizei für den Transport ein Lkw benutzt wurde. Möglicherweise haben die Täter aber auch einen Lieferwagen verwendet und sind damit mehrfach an- und abgefahren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)