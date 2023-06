Diedorf

10:58 Uhr

Diebe zapfen in Diedorf 250 Liter Diesel ab

An einem Lkw in der Keimstraße in Diedorf wird der Tankdeckel aufgebrochen und der Kraftstoff abgezapft. Passiert ist die Tat am Wochenende.

Dieseldiebe haben den Tankdeckel eines Lkw aufgebrochen und den gesamten Kraftstoff abgezapft. Passiert ist der Diebstahl irgendwann im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr in der Keimstraße. Insgesamt zapften die Täter und 250 Liter Diesel ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro, der Diebstahlschaden auf etwa 375 Euro. (thia)

