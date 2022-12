Diedorf braucht drei neue Nachmittagsgruppen für Grundschulkinder

Plus Es geht um den Rechtsanspruch ab 2026. Auch einige Familien mit kleinen Kinder warten noch auf einen Krippenplatz. Die Gemeinde will jedoch nicht übereilt handeln.

Im September hatten sechs Kinder im Gemeindegebiet Diedorf keinen Krippenplatz gefunden. Die Betriebserlaubnis für die beiden Container-Unterbringungen liefen im Sommer aus und können ab jetzt nur noch jährlich verlängert werden. Obwohl die Zeit drängt, wollte sich der Gemeinderat zuletzt nicht zum Kita-Neubau drängen lassen, und hat den Betreuungsbedarf abklären lassen.