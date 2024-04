Diedorf feiert sein Maskenmuseum am 1. Mai.

Abseits des Tummels rund um den Maimarkt lässt sich das Diedorfer Maskenmuseum am 1. Mai erkunden. Auch der Diedorfer Drache, die Habergeiss, ist zu sehen.

Das Maskenmuseum in Diedorf veranstaltet ein Museumsfest. Am ersten Mai kann man von 11 Uhr bis 16 Uhr an gemütlichen Kaffeehaustischen abseits des Maimarktrummels in der Lindenstrasse 1 im Künstlerhof der einfühlsamen Musik der Westwood-bluegrassband lauschen. Die Ateliers bieten den Besuchern einen interessanten Einblick in Ihr Schaffen.

Tea Jurisic, die Illustratorin, Street-und Wall-art-künstlerin aus Kroatien zeigt Ihre großformatigen Arbeiten und Entwicklungsstufen dazu in unserer kleinen Galerie m Künstlerhof. Fabian Amend aus München ist mit Keramik vertreten, Setareh Khosravani aus dem Iran hat in der Alten Dorfschmiede Großformatiges beginnen können.

Großes Programm beim Museumsfest am 1. Mai in Diedorf

Die bunte Gaulcrew wird den Kindern allerhand kreative Aktivitäten anbieten. Lustige Upcyclingmasken aus Müll sollen zur Anregung für bastelnde Kinder dienen. Auch der Diedorfer Drache, die Habergeiss, wird mit seinem Schabernack im Künstlerhof zu sehen sein.

Um 14 Uhr erfolgt im Obergeschoss des Museums die Vernissage der großen Jahresausstellung: " Des Buben Stock, der Frauen Schale" mit einer riesigen Anzahl von figural beschnitzten Spazierstöcken und Würdestäben und großen außergewöhnlichen Schalen in Stein und Holz. Der Besuch aller Aktivitäten und Ausstellungen ist kostenlos. Als Abschluss des Museumsfestes wird um 17 Uhr das Theaterstück : "Weltenbaumgeflüster" des Klex-theaters aufgeführt. (AZ)