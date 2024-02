Diedorf hebt Kita-Gebühren zum dritten Mal in Folge an

Kinderbetreuung wird immer teurer. Auch in der Marktgemeinde werden die Beiträge der Eltern angehoben. Das hat teilweise mit der Kirchensteuer zu tun.

Kinderbetreuung von Krippe bis Hort wird in Diedorf nun schon im dritten Jahr in Folge teurer. Das hat jetzt der Hauptverwaltungsausschuss beschlossen. Nachdem die Beiträge in der Marktgemeinde praktisch jahrzehntelang stabil geblieben waren, ist das in den vergangenen Jahren nicht mehr so. Wurden für die Betreuung eines Kindergartenkindes für die werktägliche Dauer von sechs Stunden monatlich viele Jahre lang 76 Euro fällig, liegt dieser Betrag zum neuen Kindergartenjahr 2024/25 bei dann schon 137 Euro, das sind zehn Euro mehr als noch dieses Jahr. Dennoch zahlen Eltern weniger als damals.

Denn der Freistaat übernimmt für Kindergartenkinder einen monatlichen Anteil von 100 Euro. Das gilt teilweise, je nach Einkommen, auch für den Krippenbereich, wo es ebenfalls teurer wird. Bis zu sechs Stunden täglicher Betreuung kosten dann 203 Euro im Monat nach 188 Euro noch in diesem Kindergartenjahr. Die Beiträge steigen auch im Bereich des Horts und der Mittagsbetreuung für Schulkinder, im Hort sind es 125 Euro nach 115 Euro für sechs Stunden täglich und in der Mittagsbetreuung bis 15.30 Uhr 81 Euro statt bislang 75 Euro. Eine Förderung gibt es hier nicht.

Kita-Zentrum St. Simpert hat die Erhöhung vorangetrieben

Der Erhöhung vorausgegangen war ein Schreiben des Kitazentrums St. Simpert aus Augsburg, das in Diedorf die katholischen Kindertageseinrichtungen in Anhausen, Willishausen-Oggenhof und Herz Mariä in Diedorf in Trägerschaft übernommen hat. Darin wird von höheren Kosten gesprochen, die nicht mehr allein von der Kirche übernommen werden könnten. Gegenüber unserer Redaktion führt der Vorstandsvorsitzende von St. Simpert, Günter Groll, aus, dass die Finanzierung von Tagesbetreuungsplätzen für Kinder nicht mehr in bisheriger Höhe aus dem Kirchensteueranteil übernommen werden könnten. "Mehr als bisher können wir nicht mehr, es wird eine Herausforderung den bisherigen Beitrag konstant zu halten."

St. Simpert und auch die Verwaltung der Gemeinde Diedorf gehen dabei auch auf die gestiegenen Kosten durch eine Tariferhöhung für die Mitarbeitenden ein. Der Hauptverwaltungsausschuss hat die Erhöhung für die gemeindlichen Kitas beschlossen und empfiehlt den anderen Trägern innerhalb der Gemeinde, diese zu übernehmen.

Lesen Sie dazu auch