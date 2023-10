Diedorf

11:35 Uhr

Eine Ausstellung zeigt Diedorf – wie es früher einmal war

Plus Rosa Lutz-Teply und ihr Sohn Matthias Teply haben für die Kulturtage eine ganz besondere Ausstellung zusammengestellt. Sie ist im Rathaus zu sehen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek Artikel anhören Shape

Momente der Nostalgie werden durch unterschiedlichste Dinge ausgelöst, die uns an die „gute alte Zeit“ erinnern. Mit ihren persönlichen Erinnerungen und Erlebnissen mit Menschen und Geschehnissen im Ort beteiligen sich die Diedorfer Künstlerin Rosa Lutz-Teply und ihr Sohn Matthias mit der Rathausausstellung „ Diedorf im Wandel“ an den Kulturtagen Diedorf. Es geht um eine Erinnerung an ein Diedorf, wie es früher einmal war.

Beide sind eingefleischte Diedorfer und tragen mit so manchem Exponat dazu bei, auch bei den Besucherinnen und Besuchern der interessanten Ausstellung besondere Erinnerungen zu wecken. Bereits 2019 hatten sie diese Ausstellung im Rathaus präsentiert, dann kam Corona und so fragte die Marktgemeinde die beiden Künstler an, diese Ausstellung nochmals zu präsentieren, was sie mit großer Freude taten. Damals hatten sie auf die Ausstellung ein Jahr hingearbeitet. „Neues kommt dazu, dafür fällt Anderes weg“, haben sie entschieden. Sohn Matthias steht in puncto Nostalgie seiner Mutter in nichts nach. „Ich bin in Diedorf aufgewachsen, auch wenn ich jetzt in Augsburg wohne, so gefällt es mir hier immer noch gut“, hängt er an seiner Heimat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen