Diedorf will die Straßenbeleuchtung auf insektenfreundliche LED umrüsten

Das Thema Umrüstung der Straßenbeleuchtung gab es in Diedorf vor ein paar Jahren schon einmal. Nun soll sie kommen - nicht nur aus Energiespargründen.

Es war eine lange und ausführliche Diskussion in Diedorf: Soll die Straßenbeleuchtung in der Marktgemeinde auf LED-Technik umgerüstet werden? Und welcher ist der beste Weg dahin? Das war bereits vor mehr als zwei Jahren das Thema im Gemeinderat. Nun war erneut der zuständige Kommunalbetreuer der LEW im Gemeinderat zu Gast, inzwischen ist das Michael Smischek. Er fasste nochmal den aktuellen Stand der Beleuchtung in den Diedorfer Straßen zusammen. Dort ist vieles noch richtig alt.

Erst 16 Prozent der Straßenlampen in der Marktgemeinde haben LED-Leuchtmittel, so das Ergebnis der Bestandserhebung. Der Großteil sind Leuchtstoff- und Natriumdampf-Hochdrucklampen, jeweils weit über 300 Stück bei insgesamt gut 1100 Straßenlampen. Ein gutes Dutzend funktionieren sogar als Quecksilberdampf-Hochdrucklampen. "Die dürften heute gar nicht mehr verbaut werden", so Smischek. Der Großteil der Straßenlampen ist über 25 Jahre alt, wobei die Leuchtmittel regelmäßig alle vier Jahre ausgetauscht werden. "Das ist in etwa die Lebenszeit", so der Fachmann.

Die Leuchten könnten innerhalb von acht Wochen ausgetauscht werden

Der Kommunalbetreuer empfiehlt nun der Gemeinde, "in einem Rutsch" die Lampenköpfe an den Masten auszutauschen und ebenfalls mit LED zu bestücken. Das sei günstiger, als die Lampen und Masten komplett auszutauschen. Übrig blieben dann einige Überspannleuchten, die in älteren Baugebieten von Haus zu Haus gespannt sind. Dort könnte man neue Masten aufstellen, wenn sowieso eine Straßensanierung anstehe, so seine Empfehlung.

Moderne Straßenlampen strahlen nach unten auf den Straßenraum. Foto: Hella KGaA Hueck & Co

Uneinigkeit zwischen Anbieter und einem Teil der Gemeinderäte herrscht bislang noch über die Farbe des eingebauten LED-Lichts. Üblicherweise würden in Straßenlampen Leuchtmittel mit 4000 Kelvin verbaut, so Schmischek. Mit Kelvin wird die Farbe des Lichts bezeichnet. So hat er sein Angebot auch vorbereitet. Auf diese Weise erreiche man eine Energieeinsparung von gut 60 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren, rechnete er vor. In Diedorf könnten so jährlich gut 81 Tonnen CO 2 eingespart werden.

Gemeinderat Diedorf setzt ebenfalls auf Insektenschutz

Inzwischen habe man sich im Rat jedoch dazu entschieden, auf LED mit 3000 Kelvin umzusteigen, so WfD-Gemeinderätin Maria Abbt. Das Licht hat dann weniger Blauanteil und ist insektenfreundlicher. Umweltverbände würden sogar Licht zwischen 2000 und höchstens 3000 Kelvin empfehlen, sagte auch Grünen-Gemeinderätin Daniela Hüttl. "Der Artenschutz ist mindestens so wichtig wie die Energieeinsparung", so Abbt. So würden nachweislich 80 Prozent weniger Insekten ins Licht gelockt. Im Laufe der Diskussion in den vergangenen Jahren in Diedorf hatte unter anderem die astronomische Vereinigung Augsburg, die ihren Sitz in Diedorf hat, auf den Unterschied hingewiesen und zudem um Licht gebeten, dass die Betrachtung des Himmels weiterhin möglich mache.

Lesen Sie dazu auch

Allerdings ist Licht mit weniger Kelvin nicht ganz so energiesparend, so Smischek. Statt 60 würden wohl noch 40 Prozent an Kosten eingespart. Er soll dem Gemeinderat nun ein neues Angebot machen. Generell ist man dort aber für den Tausch der Leuchtmittel. Nach der Beauftragung beträgt die Wartezeit bei der LEW aktuell rund neun Monate, so Smischek. Für die Umrüstung würden dann nochmals acht Wochen Zeit benötigt. Auf eine Weise würden schon jetzt auch jene LED-Lampen für Insektenschutz sorgen, die es in Diedorf bereits gibt, so der Fachmann: Die modernen LED-Lampen leuchten nur bis 21 Uhr mit 100 Prozent ihrer Kraft, dann erfolgt eine Absenkung auf 70 Prozent bis Mitternacht, gefolgt von nur 50 Prozent bis fünf Uhr früh. Erst ab 6 Uhr strahlen sie wieder mit ihrem vollen Potenzial. Das soll auch für eine dunklere Schlafumgebung sorgen.