Diedorfer Abend als Gratulation für einen großen Chansonnier

Plus Unter dem Motto "100 Jahre Georg Kreisler" fand im Diedorfer Eukitea-Theater ein besonderer Abend statt. Wie das beim Publikum ankam.

Im Juli würde Georg Kreisler 100 Jahre alt. Daran haben im voll besetzten Eukitea-Theater der Bariton Michael Hanel und Walter Dolak am Klavier mit einem Liederabend erinnert. Kreisler trat bis zum Beginn unseres Jahrhunderts noch selbst auf und starb in hohem Alter 2011. Vielleicht ist er aber nur noch der älteren Generation ein Begriff, denn Jüngere waren im Publikum spärlich vertreten.