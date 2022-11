Diedorfer Advent: Die Premiere ist geglückt

Erstmals hat die Feuerwehr für den Hauptort Diedorf einen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Das ist gut angekommen.

Premiere geglückt. So könnte man das Fazit zum ersten Diedorfer Advent rund um die Schmuttertalhalle zusammenfassen. Die Feuerwehr hat ein attraktives Programm organisiert, das am ersten Adventswochenende sehr gut angenommen wurde. Eine Besonderheit neben den Essens- und Getränkeständen war die Schiffschaukel. Ein Platz an den wärmenden Feuerschalen war bei den Besucherinnen und Besuchern begehrt. Bewundert wurde auch der schöne Christbaum, der bei der Halle aufgestellt worden war. Am Samstag und Sonntag war viel los und viele freuten sich, dass in Diedorf und nicht nur im Ortsteil Anhausen ein Weihnachtsmarkt geboten wird. Am Sonntag erfreute ein Zweigesang die Besucher. (AZ)