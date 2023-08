Diedorfer Bürgerbüro zieht um

Die Familienstation des Diedorfer Bürgerbüros zieht bereits in diesen Sommerferien um. Im neuen Gebäude ist ein barrierefreier Zugang geplant.

Noch einmal überarbeitet hat der zuständige Bauausschuss in Diedorf die Pläne für den Aus- und Umbau des Gebäudes in der Lindenstraße 3, das die Gemeinde gekauft hat. Wie berichtet, gibt es bereits seit einiger Zeit die Idee, die Familienstation, die bis zu den Sommerferien ihr Büro noch in der Grund- und Mittelschule hatte, in den ersten Stock des Gebäudes zu verlegen. Der Vorteil: Die Familienstation ist auch während der Ferien erreichbar und die Schule gewinnt ein weiteres, dringend benötigtes Klassenzimmer. Nun gibt es auch Pläne für das Erdgeschoss.

Dort soll, so Bürgemeister Peter Högg nach der Sitzung, das Bürgerbüro, das im Moment schräg gegenüber in der Wellenburger Straße zu finden ist, einziehen – zumindest teilweise. So soll das Erdgeschoss im Jahr 2024 so umgebaut werden, dass das Bürgerbüro dort barrierefrei erreichbar ist und die Arbeitsplätze so eingerichtet werden können, dass sie den Regeln des Datenschutzes entsprechen. Die Familienstation soll bereits während der Sommerferien ins Obergeschoss einziehen. Dort sind drei Räume reserviert.

Volkshochschule zieht ins Bürgerhaus

Und noch eine Entscheidung hat der Ausschuss getroffen. Das Büro der Volkshochschule, das ebenfalls aus der Grund- und Mittelschule ausziehen soll, wird nicht in die Lindenstraße 3 einziehen. „Stattdessen geht die vhs in ein Büro im Bürgerhaus am Europaplatz“, so Högg. Dort wird dann das Regionalzentrum Diedorf zu finden sein, das auch schon im Umweltzentrum in Kreppen untergebracht war. Dort könnten auch kleinere Kurse stattfinden. Für größere Gruppen stehen weiterhin die Veranstaltungsräume in den Bürgerhäusern in Lettenbach und Diedorf sowie in der Schule zur Verfügung.

