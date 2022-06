Diedorfer Eukitea geht auf szenische Reise zum "Alchimisten"

Plus Weltliteratur unter freiem Himmel. Das bietet das Diedorfer Theaterensemble Eukitea auf der Waldbühne bei Anhausen. Für "Der Alchimist" verlosen wir Karten.

Jahrelang wurde um die Rechte verhandelt, nun zeigt das Diedorfer Ensemble Eukitea seine szenische Version unter freiem Himmel auf der Waldbühne bei Anhausen: Für die Premierenvorstellung des Stücks für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren "Der Alchimist" nach dem weltberühmten gleichnamigen Roman von Paulo Coelho am Freitag, 1. Juli, ab 21 Uhr verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten.