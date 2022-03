Diedorfer Eukitea plant im neuen Spielplan wie vor der Pandemie

Plus Monatelang musste das Diedorfer Theaterensemble Vorstellungen absagen oder verschieben. Nun hofft das Team auf eine Rückkehr zur Normalität.

Lockdown, Öffnung, Verschiebung, Coronafälle – seit Beginn der Pandemie prägten zahlreiche Erschwernisse die Arbeit im Diedorfer Kinder- und Jugendtheaterhaus Eukitea. Im Hintergrund haben die Darstellerinnen und Darsteller sowie das restliche Team fleißig gearbeitet und hoffen nun auf eine „normale“ Frühjahr-/Sommerspielzeit wie in Zeiten vor Ausbruch des Virus. Nun sind für die nächsten Monate einige Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene geplant.