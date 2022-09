Diedorfer Eukitea startet mit Tanzperformance in neue Saison

Mit zwei Konzerten startet das Diedorfer Theaterhaus Eukitea in seine neue Saison. Dabei werden eine neue CD und ein Film vorgestellt. Wir verlosen Karten.

Zwei Konzerte an einem Abend. Dies bietet das Diedorfer Theaterhaus Eukitea zum Auftakt seiner neuen Saison. Für die Doppelveranstaltung "Shaman Do(o)mes/De Apparatu" am Freitag, 7. Oktober, ab 20 Uhr verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten.

"Shaman Do(o)mes" ist eine Komposition von Joseph Warner für unbegleiteten Kontrabass in thematisch miteinander verbundenen, indes eigenständigen Stücken. Die Klangsprache dieser atmosphärischen und obertonreichen Musik schöpft das Spektrum des Kontrabasses in seiner Gänze aus und ist geprägt von einer Vielzahl an neuartigen Spieltechniken. Die Tänzerin Magdalena Öttl übersetzt diese komplexen Tongebilde im Rahmen einer Performance in eine vollkommen eigene Gestik und Körpersprache und schafft somit einen komplementären Gegenpol. Warner hat dazu eine neue CD herausgebracht.

"De Apparatu" wiederum ist eine Kurzfilmreihe von Toni Bihler über das Innen- und Außenleben von mechanischen, vorrangig optischen Geräten und Apparaten. Live akustisch begleitet von Eigenkompositionen des Kontrabassisten Joseph Warner ermöglichen sie dem Zuschauer Einblicke in kleine Welten, die in ihrem Aufbau, ihrer Funktion und ihrer Auflösung immer auch das große Ganze durchscheinen lassen.

So gibt's Karten für Diedorf zu gewinnen

Für das Konzert am Freitag, 7. Oktober, ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Dienstag, 4. Oktober, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns das Musikinstrument, welches Joseph Warner an diesem Abend spielt.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an: gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Lesen Sie dazu auch

Karten für die Veranstaltung zum Preis von 24 Euro, ermäßigt 18 Euro, Schülerinnen und Studierende 14 Euro, gibt's unter: tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/964743-96. (lig)