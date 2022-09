Diedorfer Eukitea will Besuch der Waldbühne in Anhausen bequemer machen

Mittlerweile 15 Jahre hat das Ensemble Eukitea bereits sein Theaterhaus in Diedorf. Und weiter hat das Team Pläne für die nächsten Monate. Nicht nur im Theaterhaus.

Seit mehr als 35 Jahren gehört das Theaterensemble Eukitea zu den stabilen Größen im Landkreis Augsburg. Und das nicht nur, was die zahlreichen Präventions- und Mutmachstücke für Kinder und Jugendliche betrifft. Auch für Erwachsene gibt’s immer wieder Produktionen. 15 Jahre nach dem Einzug ins Theaterhaus an der Lindenstraße in Diedorf gibt’s weitere Pläne – unter anderem für die Waldbühne.

Mit der Eröffnung des Kinder- und Jugendtheaterhauses Eukitea vor 15 Jahren, im Herbst 2007 hat sich in Diedorf ein bayern- und bundesweit hoch angesehener Kulturrepräsentant des Landkreises Augsburg etabliert. „Diese Zeit in unserem wunderbaren Zuhause erfüllt mich mit großer Dankbarkeit“, sagt Theaterchef Stephan Eckl auf Anfrage unserer Redaktion.

Für die neue Spielzeit, die am Freitag, 7. Oktober, mit einem Konzert, Tanz und Videoinstallation unter dem Motto „Shaman Do(o)mes/De Apparatu“ beginnt und deren gesamtes Programm demnächst vorgestellt werden soll, hat Stephan Eckl noch weiteres vor: „Wir wollen den Zuschauerbereich an der Anhauser Waldbühne bequemer für unser Publikum machen“, erklärt er.

„Auf die früher benutzten Bierbänke konnten wir ja schon im Sommer bei unseren Aufführungen des Stücks ,Der Alchimist’ nach PaoloCoelho weitgehend verzichten.“ Allerdings seien das Aufstellen und Fixieren der stattdessen verwendeten Stühle vor den Vorstellungen und danach der Abbau für das Technikteam des Euktea sehr aufwendig und mühevoll gewesen. „Nun suchen wir nach einer Lösung, die Vorstellungen für unser Publikum komfortabler zu gestalten.“

Lokaltermin in Anhausen ist geplant

Das ist allerdings nicht so ohne Weiteres möglich, denn die Anhauser Waldbühne am ehemaligen Skilift befindet sich mitten im Naturpark westliche Wälder. „Deswegen sind Absprachen erforderlich“, so Eckl weiter. Zu diesem Zweck solle im November ein Lokaltermin vor Ort mit der unteren Naturschutzbehörde und Vertretern des Naturparks sowie Landrat Martin Sailer und Diedorfs Bürgermeister Peter Högg stattfinden.

Die Weiterentwicklung des steil ansteigenden Zuschauerbereichs solle keinesfalls die Natur beeinträchtigen, macht Stephan Eckl deutlich. „Das widerspräche allen unseren Grundsätzen der Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und des behutsamen Umgangs mit unserer Welt.“ Landrat Martin Sailer habe diesen „Wunsch des Ensembles jedenfalls zunächst einmal wohlwollend angenommen“.

Diedorfer Ensemble spielt rund 450 Vorstellungen im Jahr

Sailer stattete dem Ensemble kürzlich einen Besuch ab. Eckl dankt für die Förderung: „Es freut mich sehr, dass wir nun zum 15. Geburtstag unseres Theaterhauses – auch dank der finanziellen Unterstützung des Landkreises Augsburg in Höhe von über 60.000 Euro im Jahr – ein vielfältiges Kulturprogramm im Herbst und Winter präsentieren können.“ Ohne das persönliche Engagement des Landrats sowie des Diedorfer Altbürgermeisters Otto Völk „wäre unser Eukitea einfach nicht das geworden, was es heute ist“.

Martin Sailer versprach beim Besuch in Diedorf: „Wir werden uns in den kommenden Monaten ansehen, inwieweit wir ihn als Landkreis beispielsweise bei einer Weiterentwicklung der Waldbühne unterstützen können.“ Überdies wolle er als Schwäbischer Bezirkstagspräsident auch dem Bezirkstag vorschlagen, eine ähnliche Leistungsvereinbarung wie der Landkreis mit dem Ensemble zu schließen.