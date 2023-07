Diedorf

vor 32 Min.

Diedorfer Gymnasium erbt Kunstwerke von Barbara Dix

Plus Die Künstlerin hatte lange in Diedorf gelebt. Eine langjährige Wegbegleiterin, was aus ihrem Nachlass wurde und was Diedorf und Washington DC jetzt gemeinsam haben.

Von Ludwig Wenisch Artikel anhören Shape

Wer Werke der Künstlerin Barbara Dix bestaunen will, muss nun nicht mehr bis nach Wolfsburg, Kasterlee in Belgien oder gar Washingtoin D.C. reisen: Das Schmuttertal-Gymnasium Diedorf stellt nun dauerhaft zwei Motive mit einer zugehörigen Druckplatte aus dem Nachlass der vor zwei Jahren verstorbenen Diedorfer Künstlerin aus. Landrat Martin Sailer, der die Werke gemeinsam mit Schulleiter Günter Manhardt entgegennahm, hob die Bedeutung von Barbara Dix als „Vom Format her eine der größten Landkreiskünstlerinnen“ hervor.

Die Bilder sollen den Schülerinnen und Schülern von jetzt an als Inspiration im Kunstunterricht dienen, so Sailer. Die Schenkung der Werke hat das Gymnasium Monika Hupka-Böttcher, einer langjährigen Weggefährtin der Künstlerin zu verdanken. Sie verwies auf das aufwendige Verfahren, mit dem Dix viele ihrer Bilder mithilfe von eigens angefertigten Druckplatten schuf. Dadurch erscheine jedes Motiv als Unikat, so Hupka-Böttcher. Das Druckplattenmotiv, das in den frühen 2000er-Jahren entstanden ist, lässt den Betrachter durch das tiefe Blau und die dynamischen Formen Dix Vorstellung von ihren Lieblingsthemen Kosmos, Planet, Erde und Zeit erahnen. Das zweite Bild zeigt ein Motiv aus Vierecken und Halbkreisen aus den 70er-Jahren, das eine 3D-ähnliche Tiefenwirkung erzeugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen