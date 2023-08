Diedorf

vor 35 Min.

Diedorfer Jugendliche treiben Sport in Frankreich

Plus Jugendliche aus Diedorf erproben neue Sportarten beim Austausch mit der Partnergemeinde Bonchamp. Es ging dabei um den olympischen Gedanken.

Von Inge Christopher Artikel anhören Shape

Seit vielen Jahren findet der im jährlichen Wechsel durchgeführte Jugendaustausch zwischen Diedorf und der im Nordwesten Frankreichs gelegenen Partnergemeinde Bonchamp statt. Wurde in den vergangenen Jahren die lange Reise per Bus zurückgelegt, so wagte man es in diesem Jahr, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Allein das Besorgen der grenzüberschreitenden Gruppentickets stellte eine Herausforderung für die Organisatoren dar, die aber letztlich gemeistert werden konnte. So kamen die 14 Jugendlichen aus Diedorf mit ihren drei Begleitpersonen zwar mit dreistündiger Verspätung am Zielort an, was sich aber in Anbetracht von über 1000 Kilometern Fahrstrecke noch in Grenzen hielt.

Die Diedorfer Gruppe wurde von den Bonchamper Gastgebern sowie von den Mitgliedern des dortigen Partnerschaftsvereins herzlich willkommen geheißen. Nach einem Ruhetag in den Familien fuhren die beiden Jugendgruppen für vier Tage in den südlich von Bonchamp gelegene Gemeinde La Jaille-Yvon. In dem dortigen Freizeit- und Camping-Zentrum wurden geräumige Zelte bezogen und man bereitete sich auf zahlreiche sportliche Aktivitäten vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen