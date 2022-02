Diedorf

vor 50 Min.

Diedorfer Kindergartengruppe soll ins Bürgerhaus Willishausen zurück

Plus In Diedorf wird immer noch nach Platz für weitere Kita-Gruppen gesucht. Nach einem Neubau in den nächsten Jahren sieht es im Moment nicht aus.

Von Jana Tallevi

Zurück ins Bürgerhaus Willishausen: Das ist der Plan für eine der beiden Kindergartengruppen des ehemaligen Kindergartens St. Martinus, die derzeit noch in den langsam in die Jahre kommenden Containern in Oggenhof untergebracht sind. Zwei Möglichkeiten, wie die Räume dort mit relativ geringem Aufwand renoviert werden könnten, hat Marktbaumeister Rolf Jüngst jetzt im Gemeinderat vorgestellt. Kostenpunkt: Wahrscheinlich gut eine viertel Million Euro. Doch der eine Raum wird nicht ausreichen, um alle Kinder in festen Gebäuden unterzubringen, die einen Kita-Platz benötigen. Deshalb gibt es weitere Pläne.

