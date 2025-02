Diedorfer Klasse freut sich über Bücherpaket

Große Freude herrschte an der Mittelschule Diedorf: Sie wurde für das 2malE-Bücherpaket ausgelost und konnte sich ein Lektüre im Wert von 200 Euro aussuchen. Nach der Gewinnbenachrichtigung stand die Entscheidung zugunsten einer weiteren Klassenlektüre schnell gefallen: „Rico, Oskar und die Tieferschatten von Andreas Steinhöfel“ heißt das Buch, das im Klassensatz angeschafft wird und feierlich von LEW-Mitarbeiter Michael Smischek (rechts) im Namen der 3malE-Bildungsinitiative überreicht wurde. Die Klasse 6a mit ihrem Klassenleiter Martin Stammler hatte bereits eine Aufbewahrungsbox vorbereitet und nahm die Bücher gemeinsam mit der Schulleiterin Christine Mayr freudig in Empfang. Das 3malE-Bücherpaket bringt Abwechslung in den Schulalltag und fördert sowohl Lesekompetenz als auch Freude am Lernen. Die Mittelschule Diedorf bedankte sich herzlich.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.