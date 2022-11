Diedorfer starten mit Winterzauber in die Adventszeit

Bei einem gemeinsamen Abend im Hof des Diedorfer Zentrums für Begegnung stand der Austauch an erster Stelle.

Ein wenig Weihnachtsstimmung pur gab es bereits in Diedorf. Das DieZ, das Diedorfer Zentrum für Begegnung, hatte in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf, dem TSV Diedorf und dem Markt Diedorf in seinen Hof zu einem Winterabend in gemütlicher Atmosphäre eingeladen.

Das Angebot wurde von den Bürgerinnen und Bürgern gerne angenommen, bereits eine halbe Stunde nach Eröffnung war im Hof fast kein Durchkommen mehr. Groß und Klein trafen sich zu Gesprächen oder zum Basteln und alle genossen heiße Getränke und Kuchen. Aus der Küche des DieZ gab es Speisen aus verschiedenen Ländern zu probieren und der Jugendtreff steuerte Süßes für die Besucherinnen und Besucher bei. Wer wollte, der konnte sein Glück am Glücksrad der Fußballjugend Diedorf versuchen.

Plätze rund ums Lagerfeuer waren am beliebtesten

Besonders gemütlich waren die Plätze um das Lagerfeuer, die somit auch weitgehend immer besetzt waren. Die musikalische Eröffnung des „Winterzaubers“ übernahmen Sängerinnen und Sänger der Young Stage mit Pop- und Gospelsongs, die für ihre Darbietungen von den Besucherinnen und Besuchern begeisterten Applaus erhielten. Das Highlight aber war eine große Feuershow von Element of Firedance by Lydia. Das DieZ eröffnete mit diesem Angebot die Reihe der nun im Advent folgenden Feste und Märkte in der Winter-Weihnachtszeit auf attraktive Weise.

Das Diedorfer Zentrum für Begegnung "DieZ" ist eine Einrichtung des Marktes Diedorf. Als generationen- und kulturübergreifender Ort der Begegnung, Kommunikation und Vernetzung bietet die Begegnungsstätte Raum für engagierte Personen, Gruppen und Institutionen egal, welchen Alters, Herkunft, Geschlecht oder Konfession. Neben Veranstaltungen des Marktes Diedorf stehen die Räume örtlichen gemeinnützigen Organisationen und Initiativen sowie Diedorfer Vereinen zur Verfügung. Die Begegnungsstätte spielt eine zentrale Rolle beim Thema Integration. Sie übernimmt hierbei die Funktion eines Treffpunktes für alle, die in der Marktgemeinde Diedorf leben und arbeiten.

