Diedorfer zeigen Gästen aus Bonchamp Ausflugsziele der Region

Jugendliche aus Bonchamp-lès-Laval waren zu Gast in der Partnergemeinde Diedorf. Die Zwangspause durch Corona hatte dem Austausch einen Dämpfer verpasst.

Wie in vielen anderen Vereinen führte die Corona-Pandemie zu einer Zwangspause bei der Partnerschaft zwischen Diedorf und Bonchamp in Frankreich. So musste auch der ansonsten im jährlichen Wechsel stattfindende Jugendaustausch des Partnerschaftsvereins zwei Jahre lang pausieren. Das hatte dazu geführt, dass sich die bestehenden Gruppen aufgelöst hatten und erst wieder neue Interessenten gefunden werden mussten.

Nach Video-Konferenzen mit den französischen Partnern und der Ausarbeitung eines attraktiven Programms wurde das Projekt in die Tat umgesetzt. 12 Jugendliche aus Bonchamp wurden mit ihren Betreuerinnen und Betreuern am Bahnhof Diedorf willkommen geheißen, wo sie von ihren Diedorfer Gastfamilien in Empfang genommen wurden. Spätestens bei Kennenlernspielen und einer Rallye quer durch Diedorf kam man sich näher. Beim Besuch des Bürgerfests wurde schon munter auf Deutsch, Französisch und Englisch gesprochen. Bei der Hitze war ein Besuch des Diedorfer Exotenwaldes willkommen. Revierleiter Siegfried Knittel erläuterte den Einfluss des Klimas auf den Wald, die Suche nach geeigneten Baumarten für nachhaltige Waldwirtschaft sowie seine Aufgaben als Förster.

Jugendliche beschäftigen sich mit Fragen zu Europa

Der Tagesausflug führte in den Skyline-Park nach Bad Wörishofen. Neben weiteren sportlichen Aktivitäten, wie dem Besuch des Naturfreibads Fischach, eines Kletterparks oder einer Runde Bowling, kam auch das Motto des Austauschs "Europa, jetzt erst recht! Bürgerschaftliches Engagement in Europa - Ehrenamt" nicht zu kurz. Zur Einstimmung auf die Thematik besuchten die Jugendlichen die Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg. Begleitet wurden sie dabei von Lukas Gaugenrieder, der die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf schilderte.

Mit großem Eifer waren die Jugendlichen dabei, als sie sich in Kleingruppen mit Fragen zu Ehrenamt und Engagement beschäftigten, wie etwa: Wie würde Europa ohne Ehrenamt aussehen? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es im ehrenamtlichen Engagement in Deutschland und Frankreich? Welche Ehrenämter haben die Jugendlichen in Diedorf kennengelernt? Zu diesen Themenkreisen wurde mehrsprachig diskutiert, Ideen wurden festgehalten und Ergebnisse notiert.

Revierförster Siegfried Knittel führt die Gäste aus Bonchamp durch den Diedorfer Exotenwald. Foto: Benedikt Keitel

Der letzte Tag führte zum Umweltzentrum Schmuttertal in Biburg-Kreppen. Mit Kanufahrten auf der Schmutter, Spielen und Rätseln zur Natur und erlebnispädagogischen Elementen war der Tag gefüllt. Am Abend trafen sich die Gastfamilien mit Mitgliedern des Partnerschaftsvereins und verfolgten die Präsentationen der Jugendlichen zum Thema Ehrenamt. Die Diedorfer Vereinsvorsitzende Angelika Papsch bedankte sich bei Diedorfs Bürgermeister Peter Högg für die Unterstützung des Jugendaustauschs. Auch der Bonchamper Vorsitzenden Lucie Morillon und dem Schriftführer Xavier Rogue wurde für ihre Mithilfe gedankt ebenso wie den Jugendbetreuern für ihren unermüdlichen Einsatz. Mit einem gemeinsamen Grillabend ließ man die ereignisreiche Woche ausklingen und verabredete sich schon einmal für das nächste Jahr.