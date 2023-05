Diese Partnerschaft hält über Grenzen - seit 30+2 Jahren

Diedorf in Schwaben und Bonchamp in der Mayenne halten die Verbindung. Und das klappt inzwischen in der dritten Generation. Am Samstag wurde groß gefeiert.

Nachdem das 30-jährige Jubiläum der Gemeindepartnerschaft zwischen Diedorf und dem französischen Bonchamp-lès-Laval aufgrund der Corona-Pandemie nur am Computer-Bildschirm stattfinden konnte, wurde nun in großem Rahmen unter dem Motto „30+2“ nachgefeiert. Insgesamt 90 Französinnen und Franzosen hatten sich am verlängerten Wochenende zu Himmelfahrt auf den Weg nach Diedorf gemacht. Die meisten von ihnen waren mit der Bahn angereist, und der Zugführer staunte nicht schlecht, als am Diedorfer Bahnsteig nichts mehr vor und zurück ging, weil die große Reisegruppe von den zahlreichen Gastgebern freundlich in Empfang genommen wurde.

Der Diedorfer Partnerschaftsverein hatte für seine Gäste ein abwechslungsreiches Besuchsprogramm zusammengestellt. Für die Kinder und Jugendlichen stand zunächst eine Diedorf-Rallye auf dem Programm, bei der man den Ort näher kennenlernen konnte. Tags darauf stand ein Ausflug in das Bauernhofmuseum in Illerbeuren auf dem Plan. Einen Höhepunkt des Aufenthalts stellte ein Fußballturnier von drei Mädchenfußballmannschaften dar. Die U 13-Spielerinnen der ES Bonchamp, des TSV Diedorf und des SSV Anhausen traten in schwungvoll und fair gespielten Partien gegeneinander an, wobei die Mädchen des TSV Diedorf den ersten Platz belegten.

Martin Sailer und Markus Ferber gratulieren zur Partnerschaft

Beim Festabend in der Aula des Diedorfer Gymnasiums gratulierte Martin Sailer in seiner Eigenschaft als Landrat und Bezirkstagspräsident zu 32 Jahren gelebter Gemeindepartnerschaft. Es sei mittlerweile etwas Kostbares entstanden, nämlich „ein Miteinander, das Grenzen überwindet, aus Fremden Bekannte macht und Bekannte zu Freunden werden lässt.“ Auch der Europaabgeordnete Markus Ferber übersandte ein Grußwort anlässlich des Jubiläums.

In der Aula des Schmuttertal-Gymnasiums, feierte der Partnerschaftsverein mit 90 Gästen aus Bonchamp das nachgeholte 30-jährige Jubiläum der Partnerschaft Diedorf-Bonchamp. Foto: Andreas Lode

Bonchamps Bürgermeister Gwénaël Poisson ging in seiner Ansprache auf die Ursprünge der Gemeindepartnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich ein. Der Elysée-Vertrag, der im Jahre 1963 von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer unterzeichnet worden war, hatte den Grundstein für eine friedliche Nachbarschaft in der Mitte Europas gelegt und damit auch für viele Gemeindepartnerschaften. Sein Diedorfer Amtskollege Peter Högg schätzt es, seit mehr als 30 Jahren Erfahrungen mit den Bonchampern auszutauschen, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und sich weiterhin gemeinsam für Frieden in Europa einzusetzen.

Am Anfang sahen sich die Franzosen unerkannt in Schwaben um

Zur zweiten Generation der Gemeindepartnerschaft gehört die Vorsitzende des Bonchamper Partnerschaftsvereins Lucie Morillon. Im Rahmen eines Jugendaustauschs war sie zum ersten Mal nach Diedorf gekommen, nun leitet sie den Verein. In ihrer Ansprache zeichnete sie den Verlauf der Annäherung zwischen Bonchamp und Diedorf nach. Angefangen 1989, als sich eine Bonchamper Delegation inkognito auf den Weg nach Schwaben gemacht hatte, um sich in der neuen Partnerregion des Departements Mayenne umzusehen.

Beim Eintrag ins Gästebuch zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft Diedorf-Bonchamp, (von links): Lucie Morillon (Vorsitzende Pave Bonchamp), Gwénaël Poisson (Bürgermeister Bonchamp), Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Peter Högg (Bürgermeister Diedorf) und Angelika Papsch (Vorsitzende Pave Diedorf). Foto: Andreas Lode

1991 war schließlich ganz offiziell die Partnerschaftsurkunde von den seinerzeitigen Bürgermeistern Henri Houdouin und Otto Völk unterzeichnet worden. Als sehr positiv empfindet es Lucie Morillon, dass viele jüngere Familien für die Partnerschaft gewonnen werden konnten. Alleine bei diesem Besuch waren 25 Kinder dabei, und somit steht die dritte Generation in den Startlöchern.

Gastfreundschaft ist die Grundlage der Partnerschaft

Die Diedorfer Vereinsvorsitzende Angelika Papsch zitierte eine Passage aus der Partnerschaftsurkunde, betonte aber, dass alles nur funktionieren könne, „mit den Menschen, die ihre Türen öffnen und Gäste aufnehmen und auch nur mit Bürgermeistern und Gemeinderäten, die eine Gemeindepartnerschaft unterstützen.“ Unter großem Applaus wurden alle ehemaligen Vorsitzenden und Veteranen dieser äußerst gelungenen und lebendigen Partnerschaft geehrt.

Bei bester Laune wurde bis nach Mitternacht gefeiert und getanzt. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte der Musikverein Diedorf unter der Leitung von Michael Werner sowie der Wahlkurs Licht & Tontechnik des Diedorfer Gymnasiums.